台東傳災情 黃偉哲指示台南特搜隊出發救援 15:562022/09/18 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市警義消特搜隊集結出發前往支援救災。（市府提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉里鎮樓房「小七」倒塌。（民眾提供） 今天下午2點44分左右，台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8的大地震，造成花蓮傳出重大災情，台南市長黃偉哲指示台南市警義消特搜隊集結，下午4時出發前往支援救災。 重現林田山鐵道文化 花蓮林管處3方案爭取復駛 國旅復甦花蓮餐旅人力吃緊 聯合徵才職缺占4成 花蓮、廣西少數民族文化交流活動連線舉行 傅崐萁出席 #花蓮 #特搜隊 #傳出 #黃偉哲 #指示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮富里經一夜強震傳零星災清 鄉公所今早開始震後復原 11:462022/09/18 生活 昨晚強震襲台 陳其邁：立刻成立應變小組 掌握各地災情 10:472022/09/18 政治 台東連三震！中捷急發警報 暫停營運1小時 15:082022/09/18 生活 台南市長陷空戰 選情冷颼颼 04:102022/09/18 政治要聞 台東規模6.4強震！花蓮70年土角屋牆面倒塌 電線桿也移位 22:522022/09/17 生活 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 04:102022/09/18 生活新聞 天搖地動！高雄5級有感地震 鳳山驚傳3起電梯受困待援 22:442022/09/17 生活 今晨花東又多次地震 鐵公路影響一次看 10:502022/09/18 生活 擺脫心臟惡疾 花蓮「小湯圓」弟弟開心了 16:582022/09/16 生活 台南山上木瓜節登場 黃偉哲手作木瓜牛奶乾杯 14:372022/09/18 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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