玉里鎮樓房「小七」倒塌。（民眾提供）
玉里鎮樓房「小七」倒塌。（民眾提供）

今天下午2點44分左右，台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8的大地震，造成花蓮傳出重大災情，台南市長黃偉哲指示台南市警義消特搜隊集結，下午4時出發前往支援救災。

重現林田山鐵道文化 花蓮林管處3方案爭取復駛
國旅復甦花蓮餐旅人力吃緊 聯合徵才職缺占4成
花蓮、廣西少數民族文化交流活動連線舉行 傅崐萁出席
#花蓮 #特搜隊 #傳出 #黃偉哲 #指示