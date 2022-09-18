台東池上發生6.8大地震，是今年最大震，也是20年來第7大的地震，造成花蓮大樓倒塌、走山、橋樑斷裂，氣象局表示，池上過去50年很少有地震，但有個隱憂，是板塊撞擊點的內側、中央山脈邊緣，地質硬，已累積非常大的能量，所以昨天可能到一個點觸動而開始裂開，並持續破裂，出現73個前震，最後是今天下午的6.8強震，預估能量釋放後，未來餘震不會太頻繁。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，池上震度6強跟昨天晚上規模6.4前震一樣，但比昨天大一些，在今天下午規模6.8主震發生前，出現73次前震，非常少見，以前曾經有過 2018年的美濃地震，2月4日先有規模5.8前震，6日發生6.3主震。後來餘震的延續時間非常長，達1個月。

陳國昌表示，池上過去50年很少有地震，但這地點有個隱憂，因為位在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊撞點的板塊內側，外側在海邊，地質條件較破碎，地震頻繁，所以地震不大，但過了花東縱谷、內側是歐亞大陸板塊，形成中央山脈邊緣，是變質岩，跨過花東縱谷西側地質堅硬，越硬的地質越能夠承受變形，這次發生地震的中央山脈內緣，已累積非常大的能量，可能超過上百年沒地震，因此到昨天可能累積到一個點觸動而開始裂開，並持續破裂。

陳國昌表示，73個前震的地震規模都不大，規模4以上只有20幾個，一直到今天下午規模5.9、5.6餘震發生，這跟以往餘震不一樣，不是愈來愈小，代表後面可能還有能量釋放，這樣有2種狀況可能發生，一種是好的，可快點結束地震序列，另一種可能是還有更大的地震沒出現，但以現在科技無法判斷。

陳國昌表示，今天規模6.8的地震是2003年之後20年能排名第7的地震，在20年來非常非常大，預估會有災損。並說道這群地震只限於池上鄉、關山、玉里附近一帶，範圍不大，靠山的地震比較多，推測6.8主震出來後，能量平衡得比較快，餘震會比較少，估計不會比前震來的密集，也不會有太多規模5以上餘震。