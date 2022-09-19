根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時21分發生芮氏規模4.4地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方38.5公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣、花蓮縣4級。

氣象局資訊也指出，今天凌晨2時22分發生芮氏規模3.9地震，地震深度16.6公里，震央位於台東縣政府北北東方38.8公里（位於台東縣東河鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110919

池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級
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