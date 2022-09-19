根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時41分發生芮氏規模4.1地震，地震深度6.1公里，震央位於台東縣政府北方37.8公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣4級。
氣象局稍早的資訊指出，今天凌晨2時21分發生芮氏規模4.4地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方38.5公里，同樣位於台東縣池上鄉，最大震度台東縣、花蓮縣4級。（編輯：陳彥鈞）1110919
根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時41分發生芮氏規模4.1地震，地震深度6.1公里，震央位於台東縣政府北方37.8公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣4級。
氣象局稍早的資訊指出，今天凌晨2時21分發生芮氏規模4.4地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方38.5公里，同樣位於台東縣池上鄉，最大震度台東縣、花蓮縣4級。（編輯：陳彥鈞）1110919
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