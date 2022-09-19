貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」船東積欠高額處理費，輪船暫停泊於高雄港，而船上16名大陸、印尼籍船員無法下船，在船上待上6個月，猶如身在「水牢」。今日上午楊姓船長與船員集體下船抗議要求領工資返家，高雄港務警察全程戒備維持秩序。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

未下船的船員們在輪船甲板上觀望。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」3月間因大陸籍船東積欠拖帶高額處理費，聯利輪上16名大陸、印尼籍船員不得下船，猶如身在「水牢」。日前楊姓大陸籍船長疑想用違法入境遣送回大陸，卻被檢方裁示遣返回船，揚言今日集體棄船抗議。今日上午楊男與數名大陸籍船員下船抗議訴求拿工資、返家，高雄港務警察、海巡署也派人力維持秩序，航港局南部航務中心已派相關人員與船長、輪機長協調，望能盡快解決問題。

聯利輪今年3月8日擱淺於台東富岡漁港外，3月22日成功脫淺後被拖至高雄港。大陸籍船東積欠高達約2000萬元處理費至今未付，廠商向法院聲請執行假扣押，導致該船完全無法移動，船員下不了船，也不知何時才能離港，宛如被丟包在高雄港。

今日上午9時許，楊男與船員們都在船上甲板邊呼喊「要工資要回家」，不久楊男率領4、5名大陸籍船員從登船梯走下，此舉也讓原本港務警察、海巡署一度戒備，但這些船員們下來就坐在碼頭岸邊，向港警們訴求只是想趕快領到積欠工資後回家，不久後船長又帶隊返回輪船上。而印尼籍的船員全程都在輪船上觀望，還不時拿出手機錄影、拍照。

航港局相關人員不久到現場，向楊男與輪機長談後續的法律程序，想透過互相溝通，理解雙方的立場，望能儘快解決船員們受困在「水牢」的問題。

而聯利輪抗議不只一次，今年6月間就曾在船上掛滿白色布條，用紅筆寫下中、英文「要工資要回家」的字眼，當時輪船停泊在熱門觀光景點「棧二庫」旁，引發不少遊客關注；9月17日楊男疑利用違法入境會被依法遣返回國的方式，自行下船遭港警逮捕移送高雄地檢署，但檢方後來裁示楊男解送回船，楊男的返國計畫就此失敗收場。