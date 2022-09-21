香港影帝黃秋生8月公開宣布合作十年的助理將於9月離職，坦言雙方鬧得相當不愉快，強調「以後她所有事情與本人無涉」，未料昨(20日)突然在臉書宣告將更換帳號，並表示對方留下爛攤子沒收拾，讓他得另外請人來幫忙，氣到怒嗆：「還好意思說自己工資低。」

黃秋生8月宣布助理離職消息時，曾PO出對方拍電影的劇照，接著暗諷：「怪不得演技這麼好，原來她才是影后」，被問及此事時，他表示和對方共事10多年，從未聽過她提及拍戲一事，不禁感嘆：「現在卻發覺完全不認識她，好陌生」，隨後便將該貼文刪除，先前受訪時曾表示前助理想換環境，自己也發覺對方早已無心在此，加上雙方關係惡化，導致無法繼續合作。

黃秋生怒斥前助理留下爛攤子沒做，讓他得找另外請人來善後。(黃秋生Anthony Perry臉書)

黃秋生昨(20日)再度於臉書發文怒斥前助理留下爛攤子沒做，讓他還得去找另外請幾個人來善後，怒斥：「還好意思說自己工資低、很盡責」，接著還找出2年前沒處理的單據，才察覺很多罰款仍未處理，忍不住痛罵：「以為請她吃飯，出國拍戲休息去逛街買東西，那些才是她的職責」。

黃秋生將重開臉書帳號，預計過兩天公告讓粉絲知道。(黃秋生Anthony Perry臉書)

黃秋生指出社群平台帳號是以前助理名義註冊，如今對方離職卻不肯把密碼交代清楚，因此決定重開臉書帳號，過兩天就會公告給粉絲知道，更不忘強調：「重新開始！送瘟神」，不難看出想與對方徹底劃清界線。