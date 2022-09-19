外媒引述知情人士說法指出，由美國總統拜登任命的多位銀行監管主管考慮擬定新規範，要求大型地區銀行提高財務緩衝能力，俾以因應危機爆發時所需。
目前藉由美國聯準會（Fed）主導的法規制定的可能性最高，考慮實施的新措施包括區域銀行發行長期債籌資，以備在破產時得以吸收虧損。
Fed新任監管負責人巴爾（Michael Barr）一周前甫提到，針對銀行資本要求展開全面檢討後，不久後可能會向大型地區性銀行執行更嚴格的規範。
外媒引述知情人士說法指出，由美國總統拜登任命的多位銀行監管主管考慮擬定新規範，要求大型地區銀行提高財務緩衝能力，俾以因應危機爆發時所需。
目前藉由美國聯準會（Fed）主導的法規制定的可能性最高，考慮實施的新措施包括區域銀行發行長期債籌資，以備在破產時得以吸收虧損。
Fed新任監管負責人巴爾（Michael Barr）一周前甫提到，針對銀行資本要求展開全面檢討後，不久後可能會向大型地區性銀行執行更嚴格的規範。
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