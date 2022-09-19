台南市議會副祕書長顏昇棋（中）代表接受青農徐紫珊（左）的連署書。（洪榮志攝）

台南市綠能產業園區選定落腳仁德港墘農場，青農徐紫珊19日偕數十民眾，並攜帶6434份連署書前往台南市議會陳情，要求不要砍除港墘農場現有的1.8萬棵樹，並將園區移址到僅距離3公里的仁德中洲台糖基地，由議會副祕書長顏昇棋代表接受。市府經發局則回應說，園區內及近地約1萬餘棵造林喬木將妥善保留或移植，且中洲基地為農地依法不能工業開發。

徐紫珊說，港墘農場面積64公頃，區內有1萬8000棵樹。市府規畫在港墘農場設置綠能產業園區，但今年環評初審第1次會議時，環評委員即要求市府針對砍樹一事，必須再做詳細的生態與環境調查規畫，否則不排除進入第2階段環評。

徐紫珊認為，台糖在仁德區中洲另有一塊60公頃土地，地上沒有樹木，最適合設置綠能產業園區，若園區設在此處，不用砍樹、移植樹木、不用治水、不用徵收民地開路，也不用以86萬立方公尺的土方填土，且中洲里長及里民亦相當歡迎，應是最適合的地點。

不過，經發局強調，經盤點港墘基地周邊10公里的工業區使用情形，現況已無適宜的產業用地可供使用；至於徐等人建議遷址至中洲里，市府數年前選址時，即已考慮可行性，但因該筆土地為農一用地，依相關法令不得開發，且有淹水潛勢區，距沙崙科學城研發基地也因有國道1號的交通屏障，導致研發與產業間往返不易。

至於園區內的既有喬木，因考量基地特性、生態策略及園區喬木等因素，已調降園區開發規模，保留疏洪道南側約22公頃平地造林的完整林地，園區面積也由87.72公頃降為64.64公頃；其中，受影響的造林面積，亦由58.13公頃降為36.30公頃，調整後園區既有喬木數量，從2萬9000餘棵調降為1萬8000餘棵，所有喬木均妥善保留或移植，絕無砍樹。

經發局還表示，受影響的1萬餘棵喬木將全數移植，主要配置於園區隔離綠帶、綠地、道路、停車場等景觀綠化，另進駐廠商廠房用地景觀綠化也需配合選用；其餘喬木則由市府其他工業區景觀綠化需求優先選用，並協調台糖公司提供附近類似環境的土地，移植作為樹木銀行，以供後續市府公共工程選用。