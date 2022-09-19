花東強震引發恐慌，新北也有4級震度，新北市議員羅文崇、李倩萍指出，921至今已超過20年，但新北市境維護治安及交通安全的警局連線監視器及號誌竟未設置任何不斷電系統，如新北遇到大規模停電，不僅交通可能癱瘓，治安也會亮紅燈，也讓侯市長標榜的科技防衛城停電就斷線。

羅文崇指出，侯友宜2019年上知名網紅館長直播的時候，曾直接於鏡頭上和罪犯嗆聲，只要在新北市犯法，科技防衛城一定抓的到，好膽你來，展現霸氣。

但是根據調閱的資料，新北市的所有警局連線監視器，包含永和分局的1487台在內全市的2萬7966台，全數沒有不斷電系統，一旦停電科技防衛城就無法發揮作用，加上永和地小人稠有許多暗巷恐成為治安不良的溫床，新北市政府應該趕緊編列預算設置監視器不斷電系統，讓科技防衛城不因停電而停擺。

李倩萍也說，全新北市也有超過4000座交通號誌，一旦號誌失靈非常容易造成交通意外，還需要警方支援影響警方正常治安維護，也同樣完全沒有設置不斷電系統，目前交通局才剛進行發包作業，且預計年底僅完成130處重要路口，於明年4月前才會完成260處重要路口，對比4000座號誌比例甚低，應該要加速進行，防範未然。

羅文崇、李倩萍表示，新北市政府自升格以來，朱市長及侯市長不斷喊出科技防衛城等等高科技治安維護系統，但是連最基礎的路口監視器及交通號誌一遇停電就完全沒有備援措施，只能仰賴警力維護第一線治安和交通安全，反而給境內的治安人口製造犯罪的機會，科技防衛城一遇停電恐讓變新北高潭市，市府應趕緊建置監視器及路口號誌不斷電系統，以維護災變來襲時的市民安全，也減輕警察人員勤務壓力。

新北市交通局表示，因應突發跳電或地震引發停電導致交通號誌停擺，新北市交通局預計今年底前完成130處交通號誌路口裝設UPS不斷電系統，可供應3小時緊急電力，並設置遠端監控平台監控路口UPS運作狀況、剩餘電量及充放電情況，以維交通號誌不間斷運作，維護緊急救援路線交通安全及順暢。

交通局也規畫在重要維生道路共260處路口安裝UPS不斷電系統，並預計在明年3月前全部完成。