宜蘭市長江聰淵表示，建議自來水公司在汰換、修復自來水管時，使用不銹鋼波狀管，可避免地震造成的影響。（吳佩蓉攝）

今（19日）宜蘭市長江聰淵銷假會同自來水公司前往勘查，發現是排氣閥損壞。（吳佩蓉攝）

台東縣昨發生芮氏規模6.8強震，宜蘭市震度也達4級，傳出自來水管遭震裂而漏水，今（19日）市長江聰淵銷假會同自來水公司前往勘查，發現是排氣閥損壞；江表示，建議自來水公司在汰換、修復自來水管時，使用不銹鋼波狀管，可避免地震造成的影響；自來水公司回應，會向上級反映。

受強震影響，宜蘭市公所陸續接獲民眾反映用水有水壓不足情形，其中以延平社區黎霧橋下的自來水輸送管線漏水情況最為嚴重，昨台灣自來水公司第八區管理處至現場勘查。

深溝淨水廠長游大偉指出，橋下漏水情形滿嚴重的，初步研判是輸送幹管在漏水，若切管恐影響供水狀況，經詳細查看後，發現是排氣閥損壞，關掉開關後，排除漏水狀況、修復完成，無影響民生用水。另，不少民眾反映水壓低，也是受地震影響，致管線輸送不順暢，水公司已逐戶派專人訪查，並使用平台監控壓力狀況。

江聰淵表示，任內這8年來，宜蘭市持續推動自來水管線汰換工程，從原來的鉛管到PVC塑膠管，至現在最新的不鏽鋼波狀管進行汰換，雖波狀管材料費用為一般水管的10倍，但非常適合在地震頻繁的宜花東地區使用，抵抗地震造成的管線錯位及壓力，防止漏水情形發生。

江說，請自來水公司向上級反映，市公所也會向經濟部、中央爭取，針對宜蘭、花蓮、台東等縣市自來水管線接管，朝向運用不鏽鋼波狀管，以穩固民生用水，相信先投入些許成本，對於未來及長久的效益，會有很大的幫助。

游大偉表示，市長的建議很好，雖不鏽鋼波狀管成本滿高的，但對於後續維護及 水管有波狀可擾動，故大型地震造成的扭曲，原則上不會漏水，現在宜蘭市農權路、進士路（宜蘭大學附近）皆汰換為不鏽鋼波狀管，對於市長的建議會再與內部研議評估，汰換管線時會使用較好的材料。