服務員真的很辛苦！高雄漢來大飯店9樓宴會廳，昨(19)日也因為強震影響，該宴會廳有座水晶吊燈不斷「搖晃旋轉」，然而，一旁竟然站著1名女服務人員，非常鎮定的引導客人「站旁邊一點」避開水晶吊燈，但是，網友一見此畫面嚇翻「保護別人之前先保護好自己好嗎」、「怎麼不離水晶燈遠一點？」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳23秒影片，影片中在某飯店內，剛好地震來襲，天花板上的水晶吊燈不斷「搖晃旋轉」，現場的顧客也嚇得驚聲尖叫，此時，站在水晶吊燈旁，穿著制服的女員工，淡定的導引顧客，並喊著「我們站旁邊，我們避開」，顧客們雖然看見該女員工淡定引導，與協助客人，但是頭頂上有座搖晃劇烈的水晶吊燈，讓人看了不禁為女員工捏一把冷汗。

影片一出，網友紛紛留言表示，「怎麼不離水晶燈遠一點？這麼相信這燈的施工水準？」、「再鎮定也要先讓自己身處安全的地方，一個燈在頭上晃成這樣都無感嗎？」、「可以不要站在水晶燈下嗎？太危險了吧」、「服務員真的很辛苦」、「保護別人之前先保護好自己好嗎」。

據ETtoday新聞雲報導，高雄漢來美食副總經理吳若寧也證實，影片拍攝的地點在9樓宴會廳，「由於飯店是高樓層建築，『鐘擺效應』讓地震感覺更強烈」，所幸現場只有少數顧客，因此，提醒顧客要注意安全，且當員工玉到地震時，不能驚慌，否則客人只會更驚慌。