9月17、18日地震頻頻，全台各地皆能感受到明顯的搖晃，花東地區各處也傳出災情，作家劉軒於18日在臉書上發文透露，地震發生時，自己與家人正在百貨公司用餐，感受到劇烈搖晃便立刻帶著妻子、小孩躲到桌子底下，沒想到此舉竟遭到其他用餐顧客的恥笑。讓他深深感受到台灣目前防災演習的不足之處。
劉軒於臉書貼文中指出，一開始搖晃時，還以為只是餘震，緊接著搖晃程度加劇，天花板上的LED燈也在閃爍，急忙帶著老婆孩子往桌底下鑽，待到搖晃趨緩才從裡面爬出。誰料環顧整間餐廳，僅有他們一家有躲避行為，旁邊的年輕男女為之側目，似乎覺得避難的行為還有些好笑。劉軒見此表示「但我可不覺得這種緊急狀況下，還要care什麼面子問題。」
此外，劉軒表示地震中大部分的傷患者，都是因為被震落的東西砸到頭，因此躲在桌底下的舉動可以保護自身不被掉落物砸傷。他依照過往自身的觀察結果，認為台灣的防災演習並不夠徹底，不僅需把握好趴下、掩護、穩住並抓住桌腳等桌下避難要領，還需要參加演習人員真實依照災難現場盡速行動，以免災難發生時陷入不知所措的窘境。
劉軒也表示，對於災難無須過於擔憂，更不必自己嚇自己，但平時該準備好的物品，該了解的知識，一定要事先備妥、學習，以保護自身及周遭親朋好友的安危。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。