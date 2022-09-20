9月17、18日地震頻頻，全台各地皆能感受到明顯的搖晃，花東地區各處也傳出災情，作家劉軒於18日在臉書上發文透露，地震發生時，自己與家人正在百貨公司用餐，感受到劇烈搖晃便立刻帶著妻子、小孩躲到桌子底下，沒想到此舉竟遭到其他用餐顧客的恥笑。讓他深深感受到台灣目前防災演習的不足之處。

劉軒於臉書貼文中指出，一開始搖晃時，還以為只是餘震，緊接著搖晃程度加劇，天花板上的LED燈也在閃爍，急忙帶著老婆孩子往桌底下鑽，待到搖晃趨緩才從裡面爬出。誰料環顧整間餐廳，僅有他們一家有躲避行為，旁邊的年輕男女為之側目，似乎覺得避難的行為還有些好笑。劉軒見此表示「但我可不覺得這種緊急狀況下，還要care什麼面子問題。」

此外，劉軒表示地震中大部分的傷患者，都是因為被震落的東西砸到頭，因此躲在桌底下的舉動可以保護自身不被掉落物砸傷。他依照過往自身的觀察結果，認為台灣的防災演習並不夠徹底，不僅需把握好趴下、掩護、穩住並抓住桌腳等桌下避難要領，還需要參加演習人員真實依照災難現場盡速行動，以免災難發生時陷入不知所措的窘境。

劉軒發文提醒民眾桌下避難須嚴守「趴下」、「掩護」、「穩住」等3步驟。(圖／劉軒臉書)

劉軒也表示，對於災難無須過於擔憂，更不必自己嚇自己，但平時該準備好的物品，該了解的知識，一定要事先備妥、學習，以保護自身及周遭親朋好友的安危。