等總統2小時？參加防災會挨轟竟「念完稿起身走人」 蔡英文今道歉了 @中時新聞網 ​

花東地區日前受到嚴重震災，未料，總統蔡英文到中災害應變指揮中心開會，先讓花、東兩縣枯等兩小時，後來卻念完稿後快閃，讓兩縣官員錯愕。有評論提及2009年八八風災，當時民進黨狂轟馬政府救災不力，該評論直言，民進黨過去常利用天災等事件操作，如今地震發生當時，蔡仍在地方輔選民進黨候選人，也讓民眾觀感不好。

蔡英文18日視察中央災害應變中心，與花蓮縣、台東縣政府視訊通話，但與花蓮縣視訊時，爆出花蓮縣長徐榛蔚還沒聽到聲音就結束會議，台東縣則有官員稱蔡致詞完就閃人。台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳直言「最冷血無意義的防災會議」，縣長饒慶鈴也稱「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。對此，蔡英文昨解釋，「工作人員忙碌而溝通不足，以致於連線有所疏失」。

港媒《中評社》提及，民進黨常利用天災等事件操作，2009年馬英九執政時，莫拉克颱風發生造成八八風災，時任行政院秘書長薛香川遭爆在颱風期間聚餐，薛打電話到該節目澄清時一句「父親節耶，吃個飯過分嗎？」慘遭圍剿，最後下台以示負責。民進黨當時也狂轟馬政府救災不力，馬政府聲量大幅下跌，當時行政院長劉兆玄則下台負責。

這次地震發生當時，蔡英文仍在地方輔選民進黨候選人，之後又發生到災害應變中心視察，讓忙於救災的花蓮縣、台東縣首長線上等了2小時，沒聽兩位縣長報告就走人。該評論認為，這事讓民眾觀感不好，蔡若能留下來，聽取花東縣市首長災害狀況，或是立刻請行政院各單位協助配合後續救災需求，絕對會比看稿講完話走人的形象，更讓民眾感到溫暖。