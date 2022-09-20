稀有少見的紅領瓣足鷸也現身林口溪周邊。（林口區公所提供）

整治有成！林口溪在新北市政府與林口區公所跨單位合作下，解決過去汙水排放及廢棄物汙染路面造成的各種生態問題，過去近2年來不僅逐漸恢復溪流清澈的樣貌，也讓整個生態充滿生機，不少「嬌客」現身其中，如過境候鳥高蹺鴴，以及少見的紅領瓣足鷸也有機會一睹芳蹤。

作為林口最大的溪流，林口溪流域兩側是林口台地早年的農業生產基地之一，也是土地最肥沃的地方，但隨著畜牧場陸續設立，開始出現汙水、廢水排放的問題，不僅使原本清澈的溪水受到汙染，連帶的廢棄物也造成路面的汙染，造成各種環境、生態問題。

2018年時，新北市議員蔡淑君接獲民眾反映，畜牧場處理廚餘所造成的環境及工安等問題，因此建議市府針對林口溪環境問題研議改善措施，後續市府也將林口溪流域問題納入新北市河川流域治理平台，透過跨單位合作整治，加上相關單位對畜牧場近年來的稽查管理，終於讓林口溪的汙染問題獲得解決。

當地里長表示，林口溪源頭某處養牛場停養後，溪水已無早期臭氣沖天的情況，溪水也變得更清澈，甚至對於生長環境要求嚴格，可視為河川水質指標生物的毛蟹也出現在溪流岸邊，此外也有泥鰍，表示當地生態的恢復情況非常好。

林口區公所經建課長鄭舒文補充，近期發現早年汙染嚴重的林口溪已逐漸恢復過往樣貌，也在溪流中發現喜愛活動在低溫清澈水域的台灣特有種馬口魚，岸邊也出現成群的高蹺鴴等，連少見的紅領瓣足鷸也現身其中。

新北市河川流域治理平台會議副召集人、市府副秘書長邱敬斌表示，隨現代社會發展日益進步所帶來的溪流汙染問題引發市府重視，市長侯友宜指示納入新北市市河川流域治理平台會議，跨局處專案處理，以六水治理策略「水安全、水清淨、水育樂、水滲透、水生態、水文化」推動水資源整治， 由水利局、環保局、農業局、警察局等超過20個機關的力量與區公所合力，依據各流域主要污染特性研商對策，並積極突破現況，尋找最佳解決策略。

林口溪透過推動畜牧廢棄資源循環利用，讓「黑金變黃金」，其中5家畜牧業已啟動實施資源化措施、2家貯留回收；林口溪污染負荷自107年至今BOD削減77％、氨氮削減70％，顯見水質已有相當顯著之改善，使畜牧業、農民及水體環境三贏的最佳局面，共同守護河川水體品質。

新北市林口區公所藍品畯區長表示，由於畜牧場所排放出來的廢水及污染物會嚴重影響溪流水質，造成生態環境的破壞，因此透過各局處嚴格要求畜牧業者按照核准的規模養殖，加強養豬場稽查、取締無照業者，輔導各業者採用較低污染燃料烹煮廚餘，或轉型由飼料養殖，同時檢視各廠之污水處理設施、加強設備處理效能，目前林口溪改善成果相當顯著，公所及市府團隊將持續針對所有列管區域維持稽查及要求業者做好品管。