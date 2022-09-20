立法院將於23日邀請行政院長蘇貞昌施政報告，國民黨立法院黨團總召曾銘宗日前說，會依救災情形考慮是否杯葛，若中央連防災會議都不願與地方連線，讓蘇貞昌上台報告，就是國民黨團失職。對此，民進黨立法院黨團呼籲，國民黨團別找藉口怠忽職守，身為立委就該到議場審預算跟法案。

民進黨立法院黨團指出，討論法案跟審議預算是立委的責任，任何杯葛動作會影響立委實踐責任，呼籲國民黨不要找理由跟藉口怠忽職守。民進黨立法院黨團強調，為杯葛而杯葛沒有意義，身為立委就該回到議場審預算跟法案。

民進黨立法院黨團書記長郭國文則說，今年是選舉年，在野黨會有杯葛動作可想而知。提醒在野黨，若任意進行杯葛，不會有任何加分效果。

至於民進黨立法院黨團新會期優先法案，民進黨團指出，此會期至少有70個以上優先法案，主要分成3大類。第1類為行政院已經送交立法院待審的優先法案；第2類是已經出委員會，需要進一步朝野協商的待決議法案，如《氣候變遷因應法》、《精神衛生法》等；第3類則是尚未交付委員會審查的優先法案。