彭博報導，今年截至19日止，臉書母公司Meta創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）的淨資產已經暴跌702億美元，相當於失去超過一半的身家，在彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）中可說損失最為慘重。

根據這份全球頂級富豪排行榜，祖克伯目前的身家跌到只剩533億美元，在全球億萬富豪中的排名從第6名急跌至第20名，是其2014年入榜以來最低的排名，並成為名次下跌最快的富豪。

祖克柏的身家在2021年9月時站上巔峰，當時淨資產高達1420億美元，僅次於比爾蓋茲（Bill Gates）與亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）。

分析師表示，Meta砸下重金投資元宇宙、營收下滑，以及監管壓力升高，使該公司股價低迷不振，是祖克伯財富大縮水的主要原因。根據彭博數據，Meta今年股價已下跌約56%。

此外，受加密貨幣市場崩跌影響，幣安（Binance）交易所創辦人趙長鵬今年以來財富縮水638.8億美元，縮水的程度排名第二。

今年美股表現乏力，其他頂級富豪的財富也遜色不少，比爾蓋茲今年以來淨資產縮水262億美元，股神巴菲特財富下滑113億美元，貝佐斯的資產也大減了444億美元。相較之下，全球首富特斯拉執行長馬斯克的財富僅下滑25.58億美元。