Meta執行長、臉書的創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）周三（21日）在臉書上公布喜訊，他即將成為三寶爸，妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）又懷孕了，明年將迎來第三個女兒。貼文引來超過百萬人按讚，數十萬人留言表達祝福。

祖克柏昨晚在臉書發文，「很高興向大家分享，陳明宇（Max）和八月（August）明年要有一個新妹妹了」，並PO出一張兩人的合照，他一手摸著妻子的肚子開心的笑著，難掩即將升格「三寶爸」的喜悅。

祖克柏與妻子在大學時墜入愛河，並於2012年臉書上市的隔天結婚，大女兒陳明宇、二女兒八月分別在2015年和2017年出生，祖克柏都因此請了長達2個月的育嬰假。

此外，陳明宇出生當天，夫妻兩人共同成立「The Chan Zuckerberg Initiative」慈善基金會，紀念他們第一個孩子出生，願陳明宇的一生治癒世上所有疾病。