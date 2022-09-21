許女去年7月找卓姓前男友理論感情及債務等糾紛，卓不理開車離去，她不甘心開車尾隨沿路猛按喇叭，卓將車開到派出所前嚇阻，沒想到，許仍照按喇叭，驚動員警查看，卓開車窗遭許搥打、抓傷及咆哮辱罵，還被刮花車身，怒而提告。法官以傷害、公然侮辱及毀損等罪判拘役55日，得易科罰金，可上訴。

許女與卓男是前同居情侶，有感情及經營公司債務等糾紛，她在去年7月25日晚間找卓理論，卓不理開車離去，許開車尾隨，一路按喇叭洩憤，卓駕車行經童綜合醫院迴轉，將車停在附近的安寧派出所前，企圖嚇阻對方，沒想到，許開車緊跟來，照按喇叭。

員警聽到異常喇叭聲，外出查看，卓打開車窗，許突然衝來，對卓捶打胸部及抓手，以穢言辱罵咆哮，員警拉開兩人帶進派出所協調。卓到醫院驗傷返回，發現車身四周遭刮花，怒告不願調解，請求法官嚴逞不合理、脫序行為。

許女坦承兩人爭執，但辯稱，只是要把糾紛結算清楚，否認傷害、辱罵及毀損車輛。

經員警作證爭執過程，監視器影像有許女接近卓車，伸手劃過車後，且卓男驗傷證明顯示在左前胸有表淺性損傷、手臂擦傷等傷勢。

法官以許女因不滿卓男有感情及債務糾紛，而有傷害、公然侮辱及毀損車輛等犯行，判拘役55日。