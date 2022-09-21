大陸觀察者網報導，據「保定市中級人民法院」公眾號消息，河北省保定市中級人民法院21日宣判，重慶市政府前副市長兼公安局長鄧恢林受賄4267萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣1億8561萬元）

一案，依受賄罪判處有期徒刑15年，併科罰金人民幣400萬元；對鄧恢林受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

判決稱：1999年春節前至2020年1月，被告鄧恢林利用擔任湖北省鄉鎮企業管理局計畫財務處副處長，湖北省經濟委員會辦公室主任，湖北省經濟委員會副主任，湖北省宜昌市政府副市長，宜昌市委常委、市公安局局長，湖北省公安廳副廳長，中央政法委反分裂指導協調室負責人，中央政法委辦公室主任，重慶市政府黨組成員、副市長、市公安局局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在企業經營、特殊號段車牌辦理、職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣4267萬餘元。

保定市中級人民法院認為，被告鄧恢林的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並具有多次為他人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件辦理等從重處罰情節，依法應當從嚴懲處。

同時，鄧恢林又具有主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳等情節，依法可以從輕處罰。