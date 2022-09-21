上周台東發生規模6.8的強震，讓國民黨桃園市長候選人張善政想起2016年高雄美濃地震，時任台南市長的賴清德在震災感恩會對他說的一段話，該次救災也被形容為台灣政壇難得的「藍綠和解」以及「中央地方合作典範」。張善政說未來若當選桃園市長，會秉持一貫態度，用做實事來取代空談，以不分藍綠的態度，來服務桃園市市民。

張善政昨(20)日在臉書撰寫「救災做事不必分顏色，讓台灣少點政治多點人性」一文。他指出，上周日台東發生規模6.8的強震，除花東及各地陸續傳出零星災情，更造成一死、一百多人受傷，政府該做的是「防災重於救災，離災更優於防災」，如果都做不到，至少事後救災，也要把該做的事情做好。

張善政提及2016年2月6日，高雄美濃發生規模6.6的強震，維冠大樓倒塌，導致一百多位國人同胞喪生。當時是他接任行政院院長的第六天，接到電話的時候是在午夜，當天早上5點張便與時任總統馬英九前往中央災害應變中心聽取簡報；7點到台南的災區和醫院視察，快中午的時候，他選擇返回台北指揮救災工作，避免給第一線救災人員增添麻煩。

張善政說「救難工作做到最後1秒鐘！」是他當時接受媒體採訪說的話，代表救災的決心。他說在行政院院長的本份內，全力配合救災第一線的要求，儘速調配重機械到現場，做地方政府的後援，這是災害發生後，手握龐大資源的中央政府起碼該做到的。多年過去，每當出現地震，維冠大樓倒塌的景象，就會在他腦海中浮現，他原本心中就有的想法，也因這次經驗變得更深刻：「做事，不能分顏色；救災，更不能分藍綠！」

「登革熱發生的時候他跟我們在一起，地震來的時候他也跟我們在一起，他前前後後，在院長的時間，來到台南市，今天是第10次。」這是時任台南市長的賴清德在0206台南震災感恩會上對張善政說的話，那次救災，也被媒體形容為台灣政壇多年難得一件的「藍綠和解」以及「中央地方合作典範」。

張善政說這次地震發生，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌主持防災會議，與花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴視訊時，因故讓兩個縣府團隊空等了兩個小時、唸完講稿就離開的作法，備受外界批評，也確實有改進空間，他相信相關人士與幕僚都瞭解到了。張善政說台灣有非常嚴重的政治對立，但在天災面前，需要少一點政治、多一點人性，因為「天災從不會選擇在我們準備好的時間降臨」，面對挑戰，需要更團結。「我誠摯希望，蔡總統與蘇院長可以藉由這次情況反省改進，下次挑戰來時，拿出讓人民滿意的表現」。

張善政也強調，未來如果當選桃園市市長，他也會秉持一貫態度，用做實事來取代空談；以不分藍綠的態度，來服務桃園市市民。「未來，從桃園開始，讓我們一起努力做好準備，守護家人與孩子的未來！」