屏東首批社會住宅21日動土，眾人動鏟見證這歷史性一刻。（林和生攝）

解決用地取得問題，千呼萬喚之下，屏東首批社會住宅21日在屏東市動土，2棟地上14層、地下一層建築規模，共提供520戶，預計將在2026年5月中旬完工，屏東縣長潘孟安直呼，這天是屏東邁向居住正義新的里程碑。

取名「瑞屏安居」的社宅，由國家住都中心興建，基地面積1萬5552平方公尺，位於屏東市瑞屏街、歸來派出所旁，不僅鄰近演藝廳、屏東大學及菸廠，距離屏東火車站及國道交流道也只要10分鐘以內車程，讓立委周春米直言，地段堪稱是蛋黃區中的蛋黃。

潘孟安表示，社宅滿足年輕及弱勢者的需求，正式宣告屏東邁向居住正義的新里程，除了「瑞屏安居」社宅外，位於潮州鎮的「光春好室」社宅也正進行招標作業中，2處預計同年完工，共能提供692戶。

潘還透露，目前恆春半島也正積極覓地，盼打造屏東北、中、南三地，讓民眾租得起、住得起，並結合公共設施導入與招商引資，滿足跨世代各年齡層居住需求，實現全人照顧的施政理念。

內政部次長花敬群指出，社宅進駐總是地方萬分期待的大事，他當場承諾，此處將以接近豪宅等級的設計工法興建，包括托嬰中心1戶，讓居民能夠安心成家，也希望更多有居住需求的民眾盡早實現成家夢想，並使異地遊子能夠返鄉安居樂業。

社宅只租不售，未來4成戶數將提供弱勢及身障者入住，不僅戶籍在屏東者，包括就業、就學在屏東都有機會承租，屏縣府城鄉發展處長李怡德說，租金會在周圍市價八折以下，希望提供多元住宅供給，也給初來乍到、要來屏東創業的青年，減輕生活壓力。