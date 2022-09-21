基隆市長選舉倒數66天，基隆成為「五腳督」的局面，外界評估謝國樑與蔡適應打成五五波。不過根據一份最新菱傳媒委託《皮爾森數據》的民調顯示，謝國樑以44%的支持度，近7個百分點的差距力抗民進黨參選人蔡適應的37.13%，陳薇仲5.77%、黃希賢1.54%、曾國民0.20%、都不支持不會投票占2.44%，另有8.91％選民尚未決定投票意向。

從民調交叉分析也顯示，在20-29歲的選民，謝國樑急起直追支持度達35.05%與蔡適應僅差3.21%，在30-39歲的選民，雖然蔡領先9.33%，但在40-49歲、50-59歲及60歲以上則由謝國樑大幅領先，支持度皆超過4成。至於中立選民對於謝的支持度達四成，蔡的支持度卻僅有兩成。

若進一步從選區結構來看，蔡適應除了在仁愛區和謝國樑打成平手之外，其他6個議員選區全居於落後地位，包括自己議員「本命區」的安樂區，都以36.57％輸給謝國樑的44.02％。至於謝國樑則在信義和七堵區支持度最高，各有45.42%、45.55％的支持度，暖暖區則是雙方差距最多的選區，謝國樑44.55％、蔡適應35.07％，雙方差距達9個百分點。

這份菱傳媒委託《皮爾森數據》所做民調，是以網路主動發放調查方式，透過資料管理平台(DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進⾏調查，並輔以網路⾏為分析帶入使用者輪廓標籤，於2022.09.13~2022.09.17，共計五天，共計2,050份樣本，在95%信⼼⽔準下，抽樣誤差為 ± 2.16%，採用比率估計法進行加權。