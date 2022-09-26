選戰逐漸升溫，基隆市長參選人謝國樑質疑對手蔡適應陣營，屢次釋放民調假消息，26日至基隆地方法院按鈴申告，要求出面說明。對此，蔡適應回應，自己從來沒有公佈過民調。

謝國樑表示，蔡適應陣營2月釋出「未來民調」試圖誤導民眾，在民事訴訟審理過程中，法院要求民調公司提供原始資料，以及詢問過程、方法等，但民調公司不僅無法提出，更表示「已銷毀」、「沒有留存任何檔案」。但在調查之際，該民調公司又與其他媒體合作，於7月27日至28日晚間發布新民調，稱蔡適應領先，2人僅相差0.8％。

他說，同時間有另一間媒體於7月25日至29日進行民調，但結果是謝國樑領先蔡適應8％，2份相同調查區間，落差竟高出誤差範圍之外，8月也有相同狀況；不僅如此，期間也接獲民眾反映，有接到「引導式民調訪問」，要求民調公司出面說明引導式訪綱內容。

謝國樑進一步指出，9月更有媒體引用綠營「內部民調」報導，數據又有龐大落差，要求民進黨公開民調公司及民調原始數據。他提及，各黨派都有可能受不實民調困擾，這次按鈴申告希望將「民調發布」，列入《公職人員選舉罷免法》第104條，遏止不實訊息影響大眾判斷選情，目前已委託國民黨立法院黨團提案修法，呼籲綠營停止傳播不實民調。

對此，蔡適應回應，首先自己沒有公布任何民調，其次，今天又有公布一份由中國廣播公司和蓋洛普徵信做的民調，顯示蔡適應贏謝國樑。他反問，謝國樑要不要去告趙少康，不曉得謝國樑邏輯是什麼，看起來好像只有謝國樑贏的民調才能公布，落後的民調都不能公布。

蔡適應強調，這段期間沒有公布民調，各方媒體有各自管道取得，他都予以尊重，民調有高有低，大家要平常心看待，不曉得謝國樑為何這麼介意，他認為，謝國樑應該把趙少康告進去，可能比較符合現狀。