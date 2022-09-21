俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）周三宣布部分軍事動員令，顯然要升級在烏克蘭發動的戰爭，使石油與天然氣供應緊缺的擔憂升高，目前油價反彈大漲逾2%。

倫敦布蘭特期油目前上漲2.2美元或2.43%，報每桶92.82美元。

美國期油漲2.08美元或2.48%，報每桶86.02美元。

普丁宣布他已經簽署將調動部分軍力的動員令，該命令於周三立即生效。這是莫斯科當局自二戰以來首次發布動員令。普丁表示，西方想要摧毀俄羅斯，而他將捍衛俄國領土，「我們的目標是解放頓巴斯」。

ING大宗商品研究部門主管Warren Patterson表示，俄烏戰事升級將導致俄羅斯能源供應的不確定性增加，可能引發西方國家應採取更激進的手段來制裁俄羅斯的呼聲。

在俄國於2月底入侵烏克蘭後，原油價格一路飆升，並在3月創下多年新高。

歐盟禁運俄羅斯原油的制裁措施將於12月5日生效。此外，就恢復2015年伊朗核協議方面，美國表示並不認為能在本周的聯合國大會上取得突破性進展，這降低了伊朗原油重返國際市場的前景。

OPEC+產油國組織目前每日產量較目標短少358萬桶，創下歷來最大的產能缺口，並占全球需求的3.5%，凸顯出供應緊缺問題。

另一方面，聯準會可能在稍後宣布再次升息75個基點，投資人擔心美國央行持續激進地收緊貨幣政策可能導致經濟衰退，並重創燃料需求。