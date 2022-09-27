據央視軍事消息，第14屆中國航展將於11月8日至13日在廣東珠海國際航展中心舉行。今天上午10點，中國航展新聞發佈會在北京召開。中國空軍新聞發言人申進科大校表示，殲-20已經遍布東南西北中，列裝越來越多、飛得越來越遠。

申進科表示，殲-20振翅東海、南海和台海的壯美航跡，畫出了一個強國強軍的同心圓。在礪兵台海中，殲-20和殲-16、轟-6K、運油-20等國產戰機振翅高飛，提升了捍衛國家主權和領土完整的能力。

此外，申進科大校表示，作為中國自主發展的大型運輸機，運-20是空軍的戰略性、標誌性、引領性裝備。從運-20到運油-20，運-20平台的用途越來越廣泛。運油-20可以給空軍「三劍客」殲-20、殲-16、殲-10C戰機空中加油，從高原到海上，多次開展了空中加油訓練，增強了空軍航空兵遠程機動能力。

本屆航展中國航發共有24型航空發動機和燃氣輪機參展，新亮相的展品佔一半以上，其中電混合分布式推進系統、氫燃料發動機、低成本發動機等將首次參展，「太行」發動機將首次進行系列化展示，AGT「三輕一重」燃氣輪機也將首次集體亮相。