中國人民銀行金融市場司21日發文表示，秉持中共總書記習近平指出，金融要把為實體經濟服務作為出發點和落腳點，全面提升服務效率和水準。據統計，今年8月底企業貸款平均利率4.05％，為有統計以來最低值。

中國人行稱，中共十九大以來，人行積極構建金融有效支持實體經濟的長效機制，努力為實體經濟發展提供更高品質、更有效率的金融服務。

一、管好總量閘門，營造適宜的貨幣金融環境有二：

一是保持貨幣信貸總量合理穩定增長。2018年以來，13次下調存款準備金率，釋放長期資金約10.8兆元（人民幣，下同）。依法上繳超過1.1兆元結存利潤，支持小微企業留抵退稅加速落地。2018年-2021年，大陸M2平均增速為9％，與同期名義GDP平均增速8.3％基本匹配，支持實現了經濟增長、物價穩定、充分就業的長期優化組合。

二是穩中求進開展跨周期調節。2020年，面對疫情衝擊，多次下調存款準備金率釋放1.75兆元長期流動性，分層次有梯度出台合計1.8兆元再貸款再貼現政策，助力大陸成為2020年全球唯一實現正增長的主要經濟體。今年以來，及時調增政策性開發性銀行信貸額度8000億元，推動設立3000億元政策性開發性金融工具，隨後新增3000億元以上額度，積極匹配基建項目融資需求。

二、設計市場化機制，提升金融服務實體經濟質效有三：

一是發揮利率市場化的資源配置作用。今年8月底，企業貸款平均利率4.05％，為有統計以來最低值。建立存款利率市場化調整機制，引導長期存款利率下行，穩定銀行負債成本，為讓利企業提供堅實基礎。僅2020年一年，金融系統主動讓利實體經濟1.5兆元。

二是創新推出結構性貨幣政策工具箱。今年6月底，各類結構性貨幣政策工具餘額約5.4兆元。

三是完善金融市場機制，豐富金融產品和工具。推出綠色、雙創、三農和小微企業等專項金融債券和鄉村振興票據、扶貧票據等產品，拓寬實體經濟資金來源。

三、貫徹五大發展理念，精準滴灌重點領域有五：

一是堅持創新發展，完善金融支持科技創新體系。今年7月底，製造業中長期貸款餘額增速29.8％，其中高技術製造業中長期貸款餘額增速30.4％，增速持續維持高位。

二是堅持協調發展，服務區域和城鄉經濟布局。今年7月底，金融機構涉農貸款餘額47.2兆元，是五年前的1.6倍。

三是堅持綠色發展，推動實體經濟低碳轉型。今年6月底，綠色貸款餘額19.55兆元，同比增長40.4％；綠色債券餘額超過1.3兆元；碳減排支持工具帶動減少碳排放量超8000萬噸。

四是堅持開放發展，服務更高層次雙向開放。今年6月底，境外機構持有大陸股票、債券等金融資產較五年前增長1.7倍。

五是堅持共用發展，增強普惠金融服務可得性。2020-2021年金融機構累計對13.1兆元中小微企業貸款本息延期，發放普惠小微信用貸款10.3兆元。今年7月底，金融機構普惠小微貸款連續39個月保持20％以上增速。今年6月底，大陸創業擔保貸款餘額2602億元，是2017年末的2.83倍，助學貸款餘額1394億元，是2017年末的1.5倍。