燒了200多天的俄烏戰爭，顯然俄軍局面愈來愈不樂觀，總統普丁（Vladimir Putin）原訂昨天發表全國演說，卻無預警延後13個小時，直到21日早上才宣布「局部動員」。知情者透露，他正飽受咳嗽、胸痛之苦，臨時被叫去醫生那裡才耽誤。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《每日鏡報》(The Mirror)報導，原先俄國官媒釋出總統預計在20日下午6時發表宣戰演說，這是自2月25日發動軍事行動以來第一個「國際公告」，才過2個小時，訊息已經被刪除；事後，政治顧問馬可夫（Sergei Markov）也在社群平台證實，總統似乎將演說延至今天(21)。

據克宮內部人士經營的熱門Telegram頻道「General SVR」透露，俄軍現階段面臨攻勢不順，集所有混亂情況於一身，好巧不巧普丁健康又亮紅燈，正當預錄演說時竟然瘋狂咳嗽、還抱怨胸痛等症狀。此前，已四次尋醫都找不出病因，現在御用醫生只好請他回診，導致演說遲了13個小時。

與普丁較親密的圈子流傳的說法，稱他隱藏病況，假裝是為了重新安排拍攝時間，醫生也建議演說必須延期。但了解這位領導人的人應該都知道，特別是這種關鍵決策，他會陷入優柔寡斷、不確定性的泥淖。

部分動員措施將從今天開始，計畫徵召30萬名預備役參戰，此舉是為了保護國家完整，有望解決頓巴斯志願部隊維運問題。