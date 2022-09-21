饗賓餐旅首次走出六都前進東台灣，首站「宜蘭」！饗賓旗下全台第一超人氣川菜連鎖餐廳「開飯川食堂」第24家分店，9月21日於宜蘭新月廣場4樓開幕。為慶祝「開飯」進軍東台灣，並分享「宜蘭新月店」正式開幕套「花蓮遠百店」即將上巿的喜悅，即日起至10月7日止，至「開飯」全台分店內用，單桌單筆消費滿千就招待「川香辣泡菜/爽脆醃蘿蔔」乙份(二選一)。另有開幕好康一把抓，好康三重送優惠。

開幕好康一把抓包括：

好康1：打卡就送外酥內嫩「鐵漢柔情」，10/16前，內用滿低消並於FB/IG打卡「開飯川食堂宜蘭新月店」，送「鐵漢柔情」乙份。

好康2：Google 5星呷甜甜，10/31前，店內用餐並給予Google評論5星，即贈送、「咕溜溜仙草奶凍」乙份。

好康3：iEAT APP新會員獨享好康11/30前，加入iEAT會員即可獲得開飯功夫菜「流口水雞99元兌換券」。

開飯川食堂承襲桃園名店「福利川菜」五十年的正統手藝，選用天然食材，巧妙調配多樣辛香料，快火燒煎炒，是一個老少都愛而且隨時都能歡樂相聚、暢快上癮、胃口大開的人氣食堂。今年秋天，開飯來個「最秋的辣」上菜囉，季節限定噴香秋蟹「麻婆年糕軟殼蟹」和麻辣鹹香匯聚的「山珍海味椒饗鍋」，狠辣上桌。

此外，全台飯友敲碗期待熱線詢問的2023年春節訂位，即日起開放iEAT黑/金卡會員優先電話訂位，10月1日早上10點全面開放訂位，年年秒殺的春節席次，沒訂到就只能等明年。