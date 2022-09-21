中國外交部長王毅20日在紐約出席聯合國大會期間會見英國新任外相James Cleverly時表示，希望英國新政府從戰略高度和長遠角度看待中國和中英關係，呼籲英方恪守一中承諾，明確反對台獨。

香港經濟日報22日報導，據中國外交部網站內容顯示，王毅表示，今年是中英建立大使級外交關係50周年，面對當今世界複雜嚴峻挑戰，中英作為聯合國安理會常任理事國，應聚焦互惠合作，避免衝突對抗。

王毅指出，中英關係要發展好，相互尊重是基礎，客觀認知是前提，妥處分歧是關鍵。希望英國新政府從戰略高度和長遠角度看待中國和中英關係，與中方相向而行，平等相待，排除干擾，互利合作，推動中英關係沿著正確軌道發展。

王毅表示，中英雙方應以兩國建交50周年為契機，回顧總結過去50年經驗教訓，推進中英關係健康穩定發展。英方應恪守一中承諾，明確反對台獨。James Cleverly則表示，英方在台灣問題上的立場沒有改變。

James Cleverly表示，中國是有全球影響的大國，肩負重要責任，在聯合國發揮重要作用。英方致力於同中國建立互利有效的關係，助力各自實現增長。在當前充滿挑戰的時期，兩國應著眼人類未來，聚焦應對共同挑戰，加強氣候變遷、減貧等各領域合作。英方願同中方保持開放對話交流，為雙方下一步合作創造條件。