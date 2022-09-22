有的人不懂得善待自己，常去迎合別人的喜好；當然，也有些人拒絕討好別人，只想真實坦率地做自己，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、水瓶座、雙子座，他們只想坦率做自己，覺得沒有必要做這些事情來討好別人。

牡羊座

以自我為中心的牡羊座，是絕對不可能去討好別人的，他們可是把自己的感受擺在第一位的人，就算要討好，也只有別人先來討好他的份，反正牡羊座是不會主動去取悅別人的。他們想隨心所欲做自己，不需看人臉色，更不刻意討好別人。

水瓶座

水瓶座很有主見，又特立獨行，不太需要去討好別人，對他們來說，討人歡心、取悅別人實在不喜歡這樣做，他們根本就學不來其中的技巧，更不想去學，他們寧願真實坦率地做自己，那樣的日子才舒服，不必在意別人的眼光。

雙子座

雙子座的人生字典中，沒有討好別人這幾個字，他們總是直來直往，不習慣對人拍馬屁，更別提委屈自己去取悅別人，雙子座跟牡羊座一樣，都是自我為中心的人，很難把別人的感受放在第一位，當然是自己的感受最重要。