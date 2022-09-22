凱悅酒店集團（NYSE: H）宣布，旗下子公司已與Kiraku公司設立各持股50％的戰略合資企業，將利用雙方專業知識和優勢，推出現代風格的日式溫泉酒店新品牌「ATONA」，預計自2025年起在日本開出「ATONA」品牌據點。

凱悅酒店集團表示，合資企業將在日本擴大「ATONA」酒店布局，由經驗豐富、深刻了解日本文化和國際酒店標準的酒店專業團隊獨立管理，並由日本頂尖設計師之一的原研哉擔任「ATONA」創意總監，開發計畫目前正在制定中。

在世界經濟論壇（WEF）5月公布的2021年旅遊與觀光發展指數（TTDI）中，日本在117個國家地區中稱冠全球。日本各地均擁有豐富的獨特自然景觀及人文民情，對全球旅遊者而言多數仍相對不為人知。

「ATONA」為深度聯繫的表達方式，由意味「我和你」的2個日語古詞「吾汝」組合而成。合資公司將以日本自然資源「溫泉」為中心，打造現代風格的「ATONA」日式溫泉酒店據點，展現各地的建築、設計、美食、活動、款待等獨特魅力。

「ATONA」品牌將提供客製化的服務體驗及熱情的日式待客之道，使旅客遠離日常生活喧囂、成為重新連結自我的寧靜之地。同時，以在地豐富的歷史文化及居民為根基，促進旅客與當地社區的連結，為日本地區振興做出貢獻。