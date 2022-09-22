曾披上韓國國家隊戰袍的韓職斗山熊投手李映河，日前涉及一起校園霸凌爭議，遭檢方以特殊暴力、毆打及勒索等罪名指控，李映河昨日首次出庭，全盤否認上述指控。而根據韓國檢察機關說詞，李映河高中時期隨隊在台灣進行移地訓練時，曾對學弟進行性暴力等行為。

這場校園暴力案始於去年2月，有位網友在匿名論壇上爆料，自己在就讀高中時期，遭到2位現役韓職選手的學長施以暴力行為，不久後便爆出李映河為其中1人，另外1位則是目前正在服兵役的LG雙子投手金大鉉。

眼看2人矢口否認犯行，讓這位網友決定跳出來向學校指控他們的惡行惡狀，根據韓媒報導，李映河被控訴對這位網友施暴9次之多，在2015年更是遭李映河及金大鉉強迫將手放進電蚊拍中，此外還逼他在學校體育館門口唱出與性相關的歌曲，如果拒絕就會被抓去撞頭。而此案件已經交由檢方處理。

檢方也調查發現，李映河過去在台灣移地訓練期間，不斷毆打、勒索這位網友，且受害者不只他1位，連同其他高中人數高達6、7人，而昨天法院進行首次審判，李映河藉由委任律師否認所有指控，而在雙方論點存在分歧的情況下，二審訂於12月9日，在審判結束前，李映河預計不會重回投手丘上。