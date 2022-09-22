行政院今天宣布邊境分階段解封，入境免隔離檢疫「0+7」預計10月13日上路，航空公司紛紛宣布加開航班，尤其東北亞航線，其中，全日空（ANA）及酷航10月將增飛台日航班。

全日空今天發布新聞稿，10月30日起，松山-羽田航線將由每週5班增加至每天1班。同時，旅客可於抵達東京羽田機場後，當天輕鬆轉機銜接至美國洛杉磯、舊金山、檀香山等北美主要城市。

全日空目前松山-羽田航線每週3班，日前曾宣布，10月4日增至每週5班，今天宣布10月30日起增至每天1班。

酷航上週也宣布，10月底起，復飛台北往返日本北海道與韓國首爾航線，台北至北海道新千歲，每週3班，台北至韓國首爾，每週5班。

酷航說，2020年疫情前，酷航在台灣每週營運68班，共有6航線往來台北與新加坡、日本東京、北海道、韓國首爾；高雄與新加坡、大阪，10月底起，酷航台灣營運的航班將達每週33班，為台灣即將邊境開放的旅遊需求，做好充足準備。