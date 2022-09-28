有鑑於未來市場主流發展趨勢，以及考量當前市場波動、操作難度大增情況，瑞銀將於10月24日展開募集瑞銀全球永續組合基金，透過兩重機制達到三重保護。兩重機制是指以電腦（風險控管系統）搭配人腦（投資團隊）；電腦著重控制投資組合下檔保護與波動度，另搭配投資團隊的人腦所產生的投資長短期觀點，來進行部位的調整，達到24小時風險控管目標，同時可掌握市場可能的潛在上漲動力。

瑞銀全球永續組合基金擬定經理人陳碩存認為，各國朝低碳轉型已成為不可逆的趨勢，背後擁有龐大投資商機下，目前低檔的市場，為長期投資者進場的好時機。該基金涵蓋個股包括AZ疫苗，可口可樂、特斯拉及台積電等！

陳碩存也強調，這是瑞銀資產管理在台灣首檔複製海外高資產代操的台灣投信基金，同時以低成本、有彈性且獨家的瑞銀ETF來進行全方面的投資組合管理，以低碳投資主題當作核心布局部位，掌握全球低碳轉型過程中的綠色商機受美國FED快速升息、烏俄衝突加劇等衝擊，市場持續震盪，投資氣氛降到低點。但低碳、永續投資商機，卻在全球掀起低碳轉型浪潮下，成為重要趨勢，因此如MSCI國際KLD 400社會指數自9月至今下跌5%，較MSCI世界指數的-6%表現相對抗跌。

陳碩存表示，為了在2050年前達成碳中和的目標，各國對企業課徵碳稅，預料將是一個必然趨勢，或是需要藉由交易獲得排碳的權利，排碳(碳權)未來將成為一個必備要求，因為排碳是需要付出代價(有貨幣價值)，預估相關法案未來也會陸續出爐。

市場預估，全球未來將投入100兆-150兆美元的資金才可能達到碳中和。陳碩存表示，目前美國GDP總額約20兆美元，這些投資金額幾乎是美國GDP總額的七倍之多，全球勢必展開低碳轉型的動作，而這也將點燃龐大的低碳綠色商機。

陳碩存進一步指出，國際投資市場上還有另一個明確趨勢，就是許多專業投資者、機構法人、主權基金和退休基金等，陸續要求必須在投資組合中納入ESG評分高及具低碳概念的標的。所以可以說低碳主題擁有基本面，又有資金面支撐，更重要的是投資減碳法規的支持，這些是永續程度較高、低碳轉型概念的企業，重要的有力支撐。