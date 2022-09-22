苗栗市為公路22日下午5時許發生一起貨車左轉與對向大型重機碰撞車禍，機車騎士一度被困貨車底，經消防局第1大隊苗栗分隊人員趕往救出，發現騎士雙腿骨折，隨送醫急救，貨車司機經檢測酒測值為零，肇責分擔正由警方釐清中。