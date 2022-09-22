貨車左轉撞重機 苗栗騎士遭捲車底「撞斷雙腿」急送醫 19:082022/09/22 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗市為公路22日下午發生貨車與大型重機車車禍，機車騎士一度被卡在貨車底部。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市為公路22日下午5時許發生一起貨車左轉與對向大型重機碰撞車禍，機車騎士一度被困貨車底，經消防局第1大隊苗栗分隊人員趕往救出，發現騎士雙腿骨折，隨送醫急救，貨車司機經檢測酒測值為零，肇責分擔正由警方釐清中。 北市貨車硬闖地下道 車身當場「腰折」變形 駕駛緊急送醫 台61線4車連環撞畫面曝！2駕駛卡變形車內急送醫 小貨車墜落三峽30米深山坡 2人被吊掛救起受傷送醫 #貨車 #苗栗市 #雙腿 #撞斷 #重機騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東大學附特教學校校車追撞大貨車 車頭毀5人送醫 09:212022/09/13 社會 休旅車、貨車埔霧公路對撞 強大撞擊力貨車車斗飛離 12:572022/09/14 社會 國1死亡車禍！貨車故障駕駛下車察看 遭後方休旅車推撞1死1傷 05:202022/09/18 社會 台中梧棲港埠路3貨車追撞 3人受傷全送梧童就醫 17:282022/09/13 社會 台中死亡車禍！小貨車對撞半聯結車 駕駛送醫搶救不治 20:202022/09/12 社會 三峽2車對撞 廂型車失控衝騎樓「撞斷柱毀8機車」畫面曝 14:532022/09/13 社會 雲林疑菸蒂釀禍 農機展停車場25車燒毀 04:102022/09/19 地方新聞 貨車闖紅燈奪命 屏東母子雙載上學遭撞飛 母死子骨折 14:132022/09/15 社會 驚悚車禍！嘉義騎士高速撞護欄 頸部遭割斷噴血慘死 08:082022/09/10 社會 仁武警查失車 槓上開花逮3毒蟲 09:552022/09/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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