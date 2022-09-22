全台確診人數目前已突破600萬人，至少有1/4人曾經染疫，日前一名女網友抱怨，因為咳嗽所以連續3天自主快篩，顯示的結果都是陰性，沒想到一旁的資深前輩見狀竟命令她要在當月確診，只為了不想分擔她的工作，超荒謬的論點讓許多網友看傻了眼。

原PO在臉書《爆怨公社》發文，表示自己是職場中少數尚未確診的人，但近期卻陸續有咳嗽、喉嚨痛等症狀，他擔心會影響到同事，因此連續3天自主快篩，結果皆為陰性，沒想到卻有資深前輩因此來找碴。

該名資深前輩表示，下個月初公司要開會還要舉辦活動，若原PO因為確診請假導致工作開天窗，他可不會出手善後，且月中的大型會議也要由原PO負責報告，甚至還冷言冷語地說，「你每天快篩，那你要確診請在這個月確診，並隔離結束喔」。

原PO表示，會每天快篩也是希望保護同事，避免有二度感染的情況發生，前輩這番令人心寒的言論，讓她倍感無奈，「我豈能隨心所欲控制病毒，還能控制確診時間？」，她也決定不再浪費快篩試劑，直說「大家各自保重」。

文章一出讓許多網友傻眼，紛紛留言怒嗆，「是不是有病？這種事是能自己決定？」、「真的別篩了，每天買快篩還浪費錢」、「我會回他說，你早晚都要死，你要死請在這個月死」、「是X七嗎？要不要叫他表演一下怎控制」。