段鈞豪一人分飾6個角色，認為角色間轉換大是入圍關鍵。（陳俊吉攝）

段鈞豪說女兒是他的幸運星。（陳俊吉攝）

段鈞豪以《良辰吉時》首次入圍金鐘獎迷你劇男配角獎，今（22日）接受訪問時表示得知入圍當下正在拍戲，感到很開心，不過全家人只有媽媽比較高興，老婆得知後不僅感到惆悵，還擔心他因此喝酒應酬變多，自己要一個人顧女兒，「不過從入圍至今都沒人約我吃飯，太太感覺心情有比較好。」

段鈞豪在《良辰吉時》7集中就演出6集，且分飾6個角色，包含警察、皮條客、禮儀師、同性戀等；他謙虛地說能入圍的關鍵應該是因為出現的集數多，且角色間的轉換大，其中和唐治平飾演一對同志戀人，且有男男接吻橋段是最大的挑戰，「劇組當初找我的時候就有提出來，問我能不能接受，但我沒想1分鐘就答應，對我來說演同志角色是遲早的事情。」

拍接吻戲其實不緊張，反而是認識20幾年的工作人員在一旁起鬨說「沒看過段鈞豪跟男生接吻」讓他有點緊張，還好過程相當順利，2人也沒做太多事前準備，「除了拍的第一顆鏡頭位置沒對好撞到牙齒，其他狀況都很不錯。」第1次和男生接吻，段鈞豪直說這個吻沒有性別差別，比較像是和陌生人接吻，「我有問他（唐治平），他也覺得不錯。」

不過《良辰吉時》的故事發展邏輯跳躍，他坦言當初拿到劇本時不知道故事會怎麼發展，每個角色都難以連結，且許多台詞都是即興演出，但也因此拍攝時常常笑場，「有一場跟李康生對戲，不知道為什麼台詞講出來笑到不行，NG20幾次，但事後想想根本不好笑。」拍電影出身的段鈞豪說，從監製侯孝賢導演到燈光、美術都認識20年以上，已經很習慣這種即興拍攝手法。

這次入圍金鐘獎，段鈞豪坦言沒有太大壓力，反而覺得很新鮮，面對強勁對手白潤音、薛仕凌，他說因為還沒有時間看其他人的作品，不好說，認為大家都很厲害。他也為金鐘紅毯持續做滾筒雕塑體態，少吃澱粉，不過這次太太、女兒不會一起走紅毯，也沒有特別準備幸運物，他笑說，「因為2歲的女兒就是我的幸運星。」

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