國內疫情逐漸流感化，多數人的生活已回歸正常，國內旅遊也慢慢復甦，接案平台業者統計今年暑假期間，旅遊/接送案件數量，比去年同期成長了68%，其中以「包車旅遊」成長最多達120%，其次為「孩童接送」增加了近90%，「一般接送」成長51%，雖說國門未開，不過「機場接送」也比去年增加33%，顯示雖然回來還得居隔，但已經抵擋不住民眾久久無法出國的需求。

邊境開放！旅遊運輸業大利多 暑假包車需求案量成長翻倍

PRO360達人網董事長李倫家表示，隨著疫苗普及，以及重症的減少，大家對於染疫確診的恐懼降低。趁著暑假，離島和國內旅遊需求大增，不過為避免樂極生悲，多數的遊客還是會盡量採包車出遊取代搭大眾交通工具、或小團體旅遊，並選擇度假村、民宿包棟等，減少不必要的接觸。特別的是，孩童接送也明顯增加，顯示在回歸生活之際，家長對於小孩的生活出入也還是很謹慎，長期包套包月來接送家人的需求越來越普遍。

日本於今（22）日宣布10月11日起，全面開放國外觀光客免簽自由行，而台灣官方也已經公布國境開放政策，10月13日起全面實施0+7，這些對於旅遊業來說都是利多消息，因此不僅是國內飯店餐飲或是旅遊接送等服務，運輸需求都將大幅增加。

李倫家表示， 目前職業駕駛的平台多元，為了避免在路上等客期過長，其實也可以在接案網上建立檔案，接觸長期包月的需求，不僅案源穩定，接觸風險小，也算是拓展財源的方式，而有興趣在解封後接案的民眾，也可積極考取職業駕照，增加業外收入來源。