陳男佯裝虛擬貨幣泰達幣賣家，聯繫李男等3名買家，去年5月間約到中市交易，李等攜300多萬元現金到場，陳夥同2友分持辣椒水攻擊買家，搶走177萬餘元，陳等落網被判9年不等。李提起附帶民事求償，除被搶134萬餘元，再求償撫慰金20萬元，法官認定遭辣椒水攻擊眼睛等部位，不慎恐失明，身心遭受痛苦而判准，仍可上訴。

陳男透過友人介紹，得知李男、紀男及呂男有意以現金購買泰達幣，去年5月27日佯裝賣家聯繫，雙方談妥現金交易單價28元，賣給李4萬7000顆、紀5萬2000顆、呂1萬5000顆，售價各為134萬3700元、146萬5400元及43萬元，約定隔天在中市交易。

陳男託人租用1處會議室交易，當天下午4時許，雙方到場，李男等共攜324萬元現金，放在會議桌以點鈔機清點之際。陳邀友人張男及王男到場，會合後各持辣椒水闖會議室噴灑攻擊3買家。

3人因眼睛刺痛無法睜眼，臉、脖及手臂等處疼痛、紅腫，李及呂男往內閃避，紀則忍痛抱緊現金奮力護鈔，陳等人搶走現場現金177萬3700元、紀的手機及裝有10萬元的背包，得手逃逸，陳各分4萬元給共犯張及王男。

陳等3人落網送辦，台中地院依結夥3人以上、攜帶凶器強盜罪各判刑9年、8年及7年10月。李男提出附帶民事訴訟，以陳等人侵害財產、身體及健康權，請求連帶賠償搶走134萬3700元及精神撫慰金20萬元共154萬3700元。

法官認定，陳男等3人持辣椒水攻擊強盜，手段惡劣，可歸責程度甚高，李遭受辣椒水攻擊，眼睛極度刺痛難以睜眼、視線模糊，臉、脖及手臂灼熱疼痛紅腫，且稍有不慎還有失明的可能，對身心傷害不輕，請求撫慰金20萬元適當而判准，判陳男等3人連帶賠償154萬3700元。