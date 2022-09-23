財政部國庫署發布111年度第4季公債發行明細，111年度第4季(10月至12月)預定發行4期公債金額1150億元，以支應中央政府債務基金舉新還舊需求。
發行明細，10月份新發行「111甲10期」公債300億元，10年期，於10月12日(周三)標售，10月17日(周一)發行。
11月份新發行「111甲11期」公債300億元，30年期，於11月8日(周二)標售，11月11日(周五)發行。增額發行「111甲8期」公債250億元，5年期，於11月15日(周二)標售，11月18日(周五)發行。
12月份增額發行「111甲10期」公債300億元，10年期，於12月7日(周三)標售，12月12日(周一)發行。
111年度第4季國庫券發行明細，為支應國庫資金調度需求，111年度第4季發行1期國庫券300億元。10月、11月份必要時發行國庫券。12月份發行「財111-7期」國庫券300億元，期限364天期，12月28日(周三)標售，12月29日(周四)發行。
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