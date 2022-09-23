根據國際數據資訊 (IDC) 全球個人電腦顯示器季度追蹤報告的最新數據，2022年第二季出貨量與去年同期相比成長2.7%。儘管結果優於預期，但隨著通脹上升和消費者信心減弱，宏觀經濟環境惡化表明至少今年剩餘時間前景充滿挑戰。

第二季全球前五大個人電腦顯示器品牌廠商市占率如下：Dell市占22.6%、HP市占12.8%、Lenovo市占11.7%、Samsung市占10.5%、TPV市占9.6%。

第二季PC顯示器銷量超過3600萬台，與傳統PC的衰退形成鮮明對比，傳統PC由於需求降溫，出貨量年對年下降15.7%。商用顯示器的延期交貨推動了本季的大部分銷量，早期的短缺和高昂的物流成本延遲了人們返回辦公室辦公。此外，新興市場（不含中國和俄羅斯）成長超過16%，有助於支撐市場。

然而，在第二季的樂觀結果將是短暫的。現在預計2022年全球顯示器出貨量將年對年衰退3.1%，到2023年將再萎縮4.2%，然後在2024年出現微弱復甦。此衰退的大部分來自全球第二大顯示器市場中國，預計到2022年將縮小近19%，這是自2008年開始追蹤以來該國的最大跌幅。

IDC全球客戶裝置研究經理Jay Chou表示：「許多地區的顯示器庫存水平都在上升。過去幾年表現良好的家用市場現在需要一些時間來消化現有庫存。儘管大多數主要品牌供應商在第二季實現正成長，但我們相信未來三四季將會看到謹慎的通路吸收和進一步整合。在此範圍之外，商用採購，部分得益於混合工作模式，可能會在2023年末看到市場浮出水面。」