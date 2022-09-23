全球性通膨升息「鷹」霾持續壓抑消費，貨櫃運價連續15周下跌！23日上海出口貨櫃運價指數SCFI最新報價下跌10.4％至2,072.04點，包括美西線、歐洲線、地中海線運價跌幅沈重，分別達12％、10.78％、13.98％，美西線每40呎櫃運價跌破3,000美元、美東線每40呎櫃跌破7,000美元，雙雙跌破重要關卡。

多家航商、貨代業者直言，美國通膨嚴重排擠商品消費，歐洲還有俄烏戰爭影響，都是造成歐美線運價積弱不振的原因。接下來大陸十一長假出貨量也會減少，海運三大聯盟10月將持續控艙、減班穩運價，據稱有聯盟美國西南岸航線縮減約半數航班。

據最新一周SCFI報價，上海到美西線每40呎櫃運價2,684美元，下跌366美元、周跌12%；到美東線每40呎櫃運價6,538美元，下跌638美元、周跌8.89％。

上海到歐洲線每20呎櫃運價3,163美元，下跌382美元、周跌10.78％；到地中海線每20呎櫃運價3,249美元，下跌528美元、周跌13.98％；東南亞新加坡航點每20呎櫃運價386美元，下跌17美元、周跌4.2％。