日本宣布下月開放自由行，消息一出讓憋了許久的民眾紛紛摩拳擦掌，規劃旅遊行程，未料日方不承認高端疫苗，造成施打該疫苗的民眾必須多花3500元做PCR檢測，指揮中心發言人莊人祥更坦言，不得補打他牌疫苗。

日本雖開放自由行，但前提是入境者須打滿三劑疫苗，或者提供3天內的PCR陰性證明，且日方認可的疫苗為BNT、AZ、莫德納、Novavax、嬌生和Covaxin六個廠牌，不包括高端在內。換句話說，「高端仔」想去日本旅遊，只能選擇花費3500元做PCR檢測。

消息曝光引發熱議，就有人提問，是否可補打其他疫苗來取代花錢做PCR檢測？對此莊人祥表示，補打疫苗僅適用於像美國「不打其認可的疫苗就無法入境」，日本因為認可PCR陰性證明，所以想赴日的民眾不得補打他牌疫苗。指揮官王必勝也說「這就是現況」，但又語帶玄機表示「可繼續觀察看看」。

網友們對此也紛紛批評，更有鄉民挖出陳時中今年3月初針對日本入境新制未認可高端疫苗時，強調會跟日方持續溝通的新聞，詢問「都快10月了，還在溝通嗎？」、「這次要改說世界不是只有日本了」。