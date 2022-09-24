【旅奇傳媒/編輯部報導】每年9/22是世界犀牛日，壽山動物園的壽Q家族成員「犀奇哥」特別邀請同為犀牛家族的義大遊樂世界吉祥物「大義」，向園內的白犀牛「犀奇」和「寶寶」祝賀這個屬於牠們的節日。

義大遊樂世界響應922世界犀牛日，推出期間限定活動，民眾在9/22至9/25只要捐款922元並指定認養白犀牛，即可享有壽山動物園112年底前不限次數免費入園優惠及黑熊聯名款潮帽。此外，前100名再加碼送義大遊樂世界10/8萬聖趴入場券，想為動物認養盡一份心意的民眾請把握機會！

▲壽山動物園白犀牛「犀奇」與「寶寶」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

為喚起人類對犀牛保育的重視，世界自然基金會南非分會（WWF-South）宣布9月22日為世界犀牛日，盜獵、棲地喪失、族群破碎化、繁殖抑制都是野生犀牛所面臨的難題，尤以犀牛角需求而產生的盜獵為其生存最大的威脅。

壽山動物園目前有2隻白犀牛，分別是來自臺北市立動物園的雄性「犀奇」與園區自然繁育的雌性「寶寶」；壽Q家族成員「犀奇哥」與義大遊樂世界吉祥物「大義」心有靈犀，相約到壽山動物園探訪牠們的動物朋友–犀奇與寶寶，希望牠們平安健康。

壽山動物園特別感謝義大遊樂世界響應世界犀牛日，自9/22至9/25只要捐款922元並指定認養白犀牛，即可拿到壽山動物園動物認養卡（價值500元）及黑熊聯名款潮帽（定價550元），憑動物認養卡還享有壽山動物園112年底前不限次數免費入園優惠，希望讓犀奇、寶寶和其他動物朋友們受到更優質的照顧，有關期間限定的動物認養資訊可至義大遊樂世界官網查詢。

此外，義大遊樂世界再加碼前100名送10/8萬聖趴入場券（一組2張，價值500元），當天節目內容精采，除了國際火山秀、變裝狂歡及刺激的遊樂設施，還有「木曜4超玩」的溫妮、「YOYO家族」的香蕉哥哥及百香果姐姐與大家同樂。（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）