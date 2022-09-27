大陸浙江一名男子在家放了捕鼠籠，打算捕捉猖狂的老鼠，豈料隔幾天發現，籠子裡確實有捕到動物，但並不是家鼠，而是一隻長有「豬鼻」的生物，當下不知如何處理，因此向警方求助，經調查發現，牠竟是國家保護級動物「鼬獾」。

綜合陸媒報導，浙江金華永康市一名陳姓住戶近日發現家裡有老鼠出沒，因此擺放捕鼠籠捕捉，豈料隔幾天發現，籠子裡並未抓到家鼠，而是一隻擁有「豬鼻子」的動物，身形乍看之下像老鼠，但體型比較大，毛色為褐色，鼻頭附近夾雜白毛，陳姓住戶當下不知如何是好，認為牠應該是野生動物，因此報警求助。

經過調查後發現，豬鼻大老鼠其實是「鼬獾」（Melogale moschata），在大陸屬於三有保護動物，也就是有益、有重要經濟價值、有科學研究價值的動物，嚴禁民眾獵捕和食用，警方檢查牠的身體狀況後，並未發現受傷或異狀，之後帶到郊區的竹林放生。

據《國立屏東科大學保育類野生動物收容中心》介紹，鼬獾白天躲藏於樹洞、土洞或岩洞內，日落才會外出覓食，雖然也爬樹的能力，但少有上樹的活動，而且行動緩慢，不善跳躍，主要靠嗅覺尋找食物，喜歡捕食鳥類、蜥蜴及小型囓齒類，主要棲息於大陸長江以南地區、中南半島東側、印度東北部、臺灣本島、爪哇島和婆羅洲的綠地。