《瘋北大兒童上街趣》今在新北市北大特區登場，大義路封街化身山林遊戲場，搭建三層樓高樹屋、森林木屑步道、大型陶土地景以及客運公車瘋狂彩繪等16個遊戲主題區，吸引超過百位親子同樂。（蔡雯如攝）

《瘋北大兒童上街趣》今在新北市北大特區登場，大義路封街化身山林遊戲場，搭建三層樓高樹屋、森林木屑步道、大型陶土地景以及客運公車瘋狂彩繪等16個遊戲主題區，吸引超過百位親子同樂。（蔡雯如攝）

新北市經發局今年推行群眾募資輔導計畫，《瘋北大兒童上街趣》藉此集資超過50萬元，活動今在北大特區登場，大義路封街化身山林遊戲場，搭建三層樓高樹屋、森林木屑步道、大型陶土地景以及客運公車瘋狂彩繪等16個遊戲主題區，吸引超過百位親子同樂。

經發局2020年開辦「新北市群眾募資輔導計畫」，至今募集37組不同領域的創意提案，募集金額超過1.2億元，其中瘋北大兒童上街趣今年已邁入第三屆，不僅是亞洲最大街道遊戲，也是全台唯一由社區各單位主導的活動，為突破都市街道限制，今年首創「自然山林」主題區，在三峽大義路做出可拆卸、重複使用樹屋，讓都市學童也能體驗爬樹探索等山林活動。

另外，主辦單位也特別與台灣樹屋協會、新竹林管處合作，蒐集台灣原生木森林的樹皮、木屑和毬果，在都市馬路搭建出一座有休憩平台、爬繩梯架和溜滑梯的樹屋，還在超過3025坪的場地，規畫樹皮木屑泳池、台北客運公車彩繪、梅樹阿公作品特色拓印、史上最長胚布作畫等藝術活動。

瘋北大兒童上街趣的活動創始人池元正說，他身為家長，發覺3C產品、戶外活動空間太少、缺乏社交等兒童教養問題，偶然接觸到「還我特色公園行動聯盟」後，開始深入了解兒童遊戲權等議題，因此號召北大特區民眾一起舉辦活動，雖然籌備過程艱辛，但地方家長、學次方實驗教育的老師都紛紛投入心力，期盼瘋北大活動後續能在全台開花結果，讓街道成為孩童的遊戲場。

長期推動瘋北大活動的市議員廖宜琨表示，今日細雨不斷，但不影響親子遊玩的興致，現場吸引超過百位孩童參與，希望瘋北大能持續在三峽樹林舉行，更希望市府投入經費，讓活動能變成例行性的特色活動，另外一旁的海洋公園未來也將規畫為主題式共融空間，預計10月底動工，民眾可拭目以待。