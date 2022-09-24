大陸觀察者網引述柬埔寨《柬中時報》報導，柬埔寨西哈努克（施亞努）省統一指揮委員會稱，截至24日下午1時30分，西哈努克港海域載有38男3女共41名中國人的疑似偷渡沉船事故，已有30人獲救、3人遇難，另有8人下落不明。

西哈努克省政府發言人倩比倫表示，發生沉船的地點靠近越南海域，而最新的9名落水人員也是在越南海域被救起。不過，迄今為止，柬方尚未接獲越南方面的有關官方通報。

目前，西哈努克省政府已鼓勵漁民和群眾參與搜救工作，每救起1人獎勵200萬柬幣（約500美元）。

據悉，該報此前引述一名獲救中國男子陳某的供述，他們於9月11日乘坐一艘快艇離開廣州，之後17日在2名柬埔寨嚮導的陪同下，登上了一艘木船。22日抵達西港海域時漁船發生故障，兩名柬籍嚮導聯繫同事後被一艘快艇接走，只留下41名中國人漂泊在海上。隨後，西哈努克省警方證實，2名涉事柬籍船員被逮捕。

據中國「領事直通車」微信公眾號23日消息，一艘載有中國公民的漁船22日在柬埔寨海域沉沒。獲悉後，外交部第一時間啟動領事保護應急機制，並部署駐柬使館做好搜救和應急處置。中國外交部有關司負責人緊急同柬埔寨駐華使館聯繫，強調生命至上，請柬方盡最大努力，調動一切資源，爭分奪秒全力搜救落水人員，妥善安置獲救人員，徹查事件原委，採取有效措施防止悲劇再次發生。柬方表示，柬政府高度重視這一事件，將全力做好搜救及調查處置工作，及時向中方通報進展。

駐柬埔寨使館已成立工作專班，趕赴事發地協調救援工作。