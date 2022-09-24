民進黨創黨36年黨慶今天在台中舉辦，現場湧入上千名支持群眾。(林欣儀攝)

民進黨創黨36年黨慶音樂會下午在台中市舉辦，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌致詞時表示，台中是艱困選區，但民進黨走過36年，遭遇過更艱難的局面，他堅定信念要把台中贏回來，希望民進黨創黨37年黨慶也在台中舉辦，到時能以市長的身分參加。

蔡其昌表示，民進黨走過36年，不論遇到多辛苦、困難，只要團結、努力打拚就能克服；這場選舉與民進黨過去遭遇的艱困選區一樣，必須挑戰執政者，但想到過去36年民進黨前輩遇到更困難的情況，他堅定信念一定能贏回台中。

蔡其昌說，現任市長以為故意藏起「國民黨」，大家就忘記她是國民黨提名，國民黨面對對岸威脅，她顧台灣的立場與兩岸關係定位都不清楚；台灣面對大陸威脅時，中央有蔡英文總統守護台灣自由民主，地方還要有縣市長與總統一起顧台灣。

蔡其昌細數市府施政延宕，他說，台中空品這4年來在全台排名落後、市府施政在各縣市敬陪末座，連涉貪瀆案的宜蘭縣長林姿妙施政排名都比台中市好；他過去這段時間用雙腳走遍台中625個里，誠懇拜託鄉親支持，希望與民眾一起拚，在最後60幾天贏回台中。