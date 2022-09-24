「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)今日在賴佛盃迎來生涯最終戰，卻化身老師出難題考倒眾人，費德勒在一次回球時打出正手穿越球，看似已將分數收進口袋，不過這球經過重播檢視後，發現球竟然是穿過球網而落到對方半場，所以並不能算是得分，但費德勒這一記神乎其技的回擊球，還是讓現場主播及球迷嘆為觀止。

在大滿貫拿下20座冠軍的費德勒，在職業生涯最後一舞中與手握22座大滿貫金盃、最佳「舞伴」納達爾(Rafael Nadal)組成夢幻搭檔，一出場就讓現場球迷歡聲雷動，2人此戰面對生涯仍處巔峰的美國組合薩克(Jack Sock)／提亞佛(Frances Tiafoe)，41歲的費德勒受到膝傷影響，自從去年溫網後就未曾出賽，本場明顯可看出費德勒的移動能力下滑許多，不過他仍毫無保留，拚盡全力去追趕每顆球，奮戰精神獲全場滿堂彩。

第3局費德勒從球場右側打出正手穿越球，原以為球是擦網而過，不過路徑實在過於怪異，這也讓世界隊向裁判提出抗議，經過重播回放才發現，費德勒這記如同變魔術的穿越球，竟然精準地從球柱以及球網之間的洞穿過去，主審經由畫面確認後，也只能忍不住苦笑應對。

費德勒的「穿網球」可能是網球場上首見，極其罕見的情況也讓對手薩克笑著說道，「如果費德勒是故意這麼做的，那我們會把這一分給他。」現場主播也對該球給出評價，「我從來沒有見過這種狀況，在費德勒網球生涯最終戰，他還能為我們上演前所未見的擊球。」