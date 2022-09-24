雲林縣樟湖生態國中小的「生態魔法學」，翻轉偏鄉學生低落學習意願，激發孩子解決問題的信心，圖為該校老師帶領學生做科學研究。（樟湖生態國中小提供)

樟湖國中小秋天攀爬百岳的緣起是剛開學，學生學習動機低落、看不到別人、想從課堂逃離，爬山激發了孩子學習成長的動機，互助合作展現自信。（樟湖國中小提供）

雲林縣樟湖生態國中小的「生態魔法學」，翻轉偏鄉學生低落學習意願，激發孩子解決問題的信心，圖為該校秋天登百岳活動。（樟湖生態國中小提供）

樟湖國中小校長陳清圳是該校「生態魔法學」的神推手。（樟湖國中小提供）

雲林縣樟湖生態國中小位於海拔850公尺的山上，10年校方依循四季節奏建構校本課程「生態魔法學」，以生態哲學為內涵，培養學生面對問題的核心能力，活化國、英、數教學法，全校78％有上場比賽經驗，最近勇奪教育部教學卓越獎金質獎，這也是校長陳清圳教育生涯所獲的第4座教學卓越獎。

樟湖生態國中小學是全台第一所生態學校，國中部成立於2013年，校方以照顧弱勢優先，弱勢學生占五成以上，而這也是課程翻轉的契機，校長陳清圳說，因為天災頻發生才知保育的可貴，由於弱勢更體會合作的重要。

古坑鄉樟湖村的四季明顯，陳清圳帶領老師們開發「四季課程」，依循四季節奏從一開始單純戶外教學，漸漸發展為永續生態課程，例如秋天登百岳、冬季單車環島。

陳清圳說，秋天攀爬百岳是因剛開學，學生學習動機低落、看不到別人、想從課堂逃離，爬山激發了孩子學習成長的動機，互助合作展現自信；冬天的單車課程對弱勢孩子更必要，老師們發現學生再怎麼弱勢，冬季騎完單車回到學校成就感就出來了。

根基於國小階段的好奇者、探索者、行動者3階段，樟湖國中部「四季課程」，7年級目標是「成長者」、8年級「利他者」、9年級「創生者」，共有20個學習主題，結合領域課程變成「生態魔法學」，亦即英文科採情境式學習、數學科分組教學、國文科分層次提問、自然科重實驗探究、社會科以議題導入。

有一年爬山有人發生高山症，學生回校就在理化課學習如何自製氧氣筒，「魔法」成效從全校78％學生有參賽經驗可見一斑。

今年度教育部教學卓越獎剛揭曉，樟湖國中小不僅是六都以外唯一有學校入選的縣分，最後更勇奪金質獎，這也是陳清圳擔任校長以來獲得的第四座教學卓越獎，前三座是任職古坑鄉華南國小期間。而華南國小今年也勇奪國小組金質獎。